Глава "Union Logistics" видит перспективы для бизнеса Азербайджана и Кыргызстана в рамках использования ТМТМ

БАКУ /Trend/ — Глава азербайджанской транспортной компании "Union Logistics", председатель "Caspian Energy Club Kyrgyzstan" Ровшан Мехдиев по итогам бишкекского инвестиционного бизнес-форума призвал компании Азербайджана и Кыргызстана содействовать успешному функционированию Среднего коридора (ТМТМ), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информацию "Caspian Energy Club Kyrgyzstan".

"Caspian Energy Club Kyrgyzstan", "Caspian Energy Club Azerbaijan" при содействии министерства экономики и коммерции Кыргызстана на этой неделе провели инвестиционный бизнес-форум в Бишкеке в преддверии визита в Азербайджан 24-25 апреля Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

"Предпринимателям и компаниям Азербайджана и Кыргызстана необходимо осуществлять совместные проекты, способствующие укреплению и расширению деловых и экономических отношений. Через транспортные коридоры можно вывозить продукцию, производимую в Кыргызстане и Азербайджане, на международные рынки. Как председатель "Caspian Energy Club Kyrgyzstan" и глава компании, активной в перевозках по Среднему коридору, я приложу все усилия для развития и расширения двусторонних и региональных связей для бизнеса", — подчеркнул Ровшан Мехдиев.

Он также сказал, что компания "Union Logistics" является участником свободной экономической зоны "Бишкек" Кыргызстана и есть перспективы для организации экспорта азербайджанской продукции из этой СЭЗ в соседние центральноазиатские республики и в Китай.

Отметим, что "Union Logistics" уже несколько лет специализируется на доставке грузов из Китая и стран Центральной Азии в Баку и в обратном направлении.

Доставка товаров по этому маршруту занимает 11-20 дней.