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Узбекистан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Казахстаном

Центральная Азия Материалы 27 ноября 2023 03:00 (UTC +04:00)
Узбекистан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Казахстаном

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сенат Узбекистана одобрил закон о ратификации договора о союзнических отношениях с Республикой Казахстан, передает Trend.

Сенаторы подчеркнули, что Узбекистан и Казахстан являются не только соседями, но и стратегическими партнерами, имеющими долгосрочные отношения. Они также отметили, что в последние годы отношения между двумя странами стремительно развиваются в различных областях, таких как политика, торгово-экономические связи, культурно-гуманитарное взаимодействие и другие.

Согласно содержанию договора, предусмотрено тесное сотрудничество в сферах внешней политики, обороны, безопасности, миграции, а также совместные усилия в развитии промышленного сотрудничества, рациональном использовании трансграничных водных ресурсов, укреплении связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями.

Сенаторы подчеркнули, что ратификация договора будет способствовать сохранению духовной и культурной близости между народами двух стран, а также укреплению взаимоотношений в области культуры, науки, образования и спорта.

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