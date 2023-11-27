Узбекистан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Сенат Узбекистана одобрил закон о ратификации договора о союзнических отношениях с Республикой Казахстан, передает Trend.

Сенаторы подчеркнули, что Узбекистан и Казахстан являются не только соседями, но и стратегическими партнерами, имеющими долгосрочные отношения. Они также отметили, что в последние годы отношения между двумя странами стремительно развиваются в различных областях, таких как политика, торгово-экономические связи, культурно-гуманитарное взаимодействие и другие.

Согласно содержанию договора, предусмотрено тесное сотрудничество в сферах внешней политики, обороны, безопасности, миграции, а также совместные усилия в развитии промышленного сотрудничества, рациональном использовании трансграничных водных ресурсов, укреплении связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями.

Сенаторы подчеркнули, что ратификация договора будет способствовать сохранению духовной и культурной близости между народами двух стран, а также укреплению взаимоотношений в области культуры, науки, образования и спорта.