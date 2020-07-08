Бюджет Нур-Султана недополучит 60 млрд тенге из-за ЧП и карантина

Из-за предыдущего режима ЧП и карантина городской бюджет Нур-Султана недополучит 60 млрд тенге. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«От вновь введенных карантинных мер мы еще подсчеты ведем, еще рано говорить об этом. Но от предыдущих введенных карантинных мер и режима ЧП мы по прогнозам недополучим свыше 60 млрд тенге в местный бюджет», - сообщил аким столицы, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По словам Алтая Кульгинова, вышеназванную сумму потерь компенсировала программа «Дорожная карта занятости».

«Вы видите, сейчас проводится активная работа по ремонту дорог. 150 улиц ремонтируется. Из них 100 – на окраинах. 143 дворов в каждом районе, особенно в отдаленных наших микрорайонах нашего города. Проводятся строительство, капитальный ремонт скверов, общественных пространств, то есть, 15 тысяч рабочих мест планируется создать. Это очень большая поддержка, но на текущий карантин мы посмотрим и дополнительную информацию дадим», - уточнил аким Нур-Султана.