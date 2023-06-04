Казахстан планирует строительство ряда объектов ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Республики Казахстан проводит отбор проектов для строительства объектов возобновляемой энергетики, сообщает в воскресенье Trend.

Общая установленная мощность на 2023 год составляет 860 МВт с разбивкой по типам электростанций: солнечные электростанции - 100 МВт, ветряные электростанции - 500 МВт, гидроэлектростанции - 250 МВт и биогазовые электростанции - 10 МВт.

В связи с этим министерство энергетики приглашает все заинтересованные стороны принять участие в аукционах по отбору проектов строительства объектов возобновляемой энергетики.

В целях подготовки и детального изучения проектов инвесторов для участия в аукционах по отбору проектов в области возобновляемой энергетики министерство разработало и утвердило график проведения аукционов на 2023 год и План аукционов на 2024-2027 годы.

Заинтересованные стороны могут запросить разъяснения на официальных сайтах министерства энергетики Республики Казахстан, ТОО "Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии" и АО "КОРЭМ".