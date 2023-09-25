Морской торговый порт Актау получил международный статус

БАКУ /Trend/ - Актауский морской торговый порт получил международный статус, передает Trend.

Постановление об этом приняло правительство Казахстана.

"Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения. Министерствам транспорта, национальной экономики, финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания", – говорится в документе.

Отметим, что Актауский морской порт уже имел международный статус, но в 2018 году его лишился. Это было сделано для того, чтобы снять ограничение на приватизацию порта.