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В Казахстане вновь введут запрет на вывоз угля

Казахстан Материалы 4 октября 2023 02:46 (UTC +04:00)
В Казахстане вновь введут запрет на вывоз угля

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом будет продлен в ноябре еще на полгода для стабильного прохождения периода отопительного сезона, передает Trend.

Мера предпринята для обеспечения углем население и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.

В мае власти Казахстана сроком на полгода вводили запрет на вывоз с территории республики угля автомобильным транспортом, а позже, в августе, было принято решение ограничить вывоз угля и железнодорожным транспортом.

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