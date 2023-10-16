Глава МИД Казахстана встретится Жозепом Борреллем

БАКУ /Trend/ - 23 октября 2023 года состоится визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Люксембург.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга.

"Глава внешнеполитического ведомства Казахстана примет участие в Министерской встрече "Центральная Азия – ЕС" и 20-м юбилейном заседании Совета сотрудничества "РК – ЕС", - отметил он.

По его словам, в рамках визита запланированы также двусторонние встречи с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем, а также министрами иностранных дел ряда европейских стран.