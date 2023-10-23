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ЕАБР назвал ключевые инвестиционные мегапроекты, охватывающие также Казахстан (Эксклюзив)

Казахстан Материалы 23 октября 2023 08:57 (UTC +04:00)
ЕАБР назвал ключевые инвестиционные мегапроекты, охватывающие также Казахстан (Эксклюзив)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В инвестиционной деятельности Евразийский банк развития (ЕАБР) руководствуется своим мандатом, нацеленным на содействие развитию общего экономического пространства стран – участниц банка, а также целями Стратегии 2022 – 2026 годов, которая предусматривает реализацию трех ключевых инвестиционных мегапроектов, сказали Trend в ЕАБР.

"Первый проект – это Евразийский транспортный каркас, сеть международных транспортных коридоров на евразийском пространстве по осям Восток-Запад и Север-Юг", - сказали в банке.

Было отмечено, что проектами, входящими в него, в частности, являются БАКАД, аэропорты в Алматы и Туркестане.

"Второй ключевой инвестиционный мегапроект – это Евразийская товаропроводящая сеть, предусматривающая создание инфраструктуры для развития общего рынка сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС+", - сказали в банке.

В банке пояснили, что Евразийская товаропроводящая сеть – это не только физическая инфраструктура хранения и обработки продукции, но и цифровая платформа, пользователями которой будут выступать как государственные, так и коммерческие организации.

"Третий мегапроект – это развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Сегодня перед Центральной Азией стоят серьезные вызовы устойчивого развития в части обеспечения водой и энергией. Износ систем орошения, низкая доля внедрения современных технологий, а также неоптимальное регулирование стока рек приводит к дефициту водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Повышение эффективности регулирования стока рек, модернизация систем орошения, оценка влияния реализуемых странами проектов на состояние водных источников и внедрение современных методов полива в сельском хозяйстве позволят исключить дефицит водных ресурсов", - сказали в банке.

В ЕАБР добавили, что развитие энергосистем стран региона, с учетом использования потенциала их параллельной работы, позволит снизить потребность в дополнительных энергетических объектах, удовлетворит растущий спрос на электроэнергию и повысит надежность энергоснабжения потребителей.

Отметим, что всего за 17 лет существования ЕАБР, в Казахстане со стороны банка было реализовано 104 проекта на общую сумму 5,6 млрд долларов.

С начала года инвестиции в Казахстан превысили 900 млн долларов. В этом году, среди прочих, были начаты проекты в сферах транспорта, энергетики и химической промышленности.

Казахстан занимает первое место по объемам инвестиций Евразийского банка развития.

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