Полиция Астаны перешла на усиленный режим накануне визитов глав государств

БАКУ /Trend/ - Полиция Астаны перешла на усиленный режим работы, передает Trend.

"В связи с предстоящим в столице проведением крупных общественно-политических мероприятий с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности личный состав департамента полиции переведен на усиленный режим несения службы. С 08:00 31 октября по периметру города выставлены семь блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Астаны.

1 ноября состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан. 2 ноября Астану посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 3 ноября в столице Казахстана состоится X саммит Организации тюркских государств.