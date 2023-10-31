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Полиция Астаны перешла на усиленный режим накануне визитов глав государств

Казахстан Материалы 31 октября 2023 08:28 (UTC +04:00)
Полиция Астаны перешла на усиленный режим накануне визитов глав государств

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Полиция Астаны перешла на усиленный режим работы, передает Trend.

"В связи с предстоящим в столице проведением крупных общественно-политических мероприятий с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности личный состав департамента полиции переведен на усиленный режим несения службы. С 08:00 31 октября по периметру города выставлены семь блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Астаны.

1 ноября состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан. 2 ноября Астану посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 3 ноября в столице Казахстана состоится X саммит Организации тюркских государств.

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