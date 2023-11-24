Токаев призвал лидеров СПЕКА активизировать усилия по переходу на альтернативные источники энергии

БАКУ /Trend/ - Казахстан призвал лидеров СПЕКА активизировать совместные усилия по вопросам перехода на альтернативные источники энергии.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на первом саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности.

Он также призвал лидеров СПЕКА поддержать казахстанскую инициативу по созданию в Алматы Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам.

"Широкие перспективы открывает взаимодействие в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Стремительное развитие искусственного интеллекта ставит перед нами насущные задачи трансформации производства, рынка труда и сферы услуг. В нашей стране более 90 процентов государственных услуг предоставляется в электронном виде, а доля безналичных транзакций превысила 80 процентов. Объем экспорта IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов", - добавил он.

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