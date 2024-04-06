Развитие Среднего коридора может помочь Испании в увеличении торговли энергоресурсами - МИД (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) может помочь Испании увеличить торговлю энергоресурсами.

Об этом сказали Trend в министерстве иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут является ключом к евразийской торговле, и поэтому крайне важно поддерживать его развитие. Конечно, Испания и ЕС в целом заинтересованы в его развитии, так как данный маршрут позволяет перевозить товары всех видов вдобавок к нашим и без того хорошим показателям международной торговли. Для Испании, в частности, это может означать увеличение нашей торговли с точки зрения энергоресурсов и других металлургических продуктов, а также агропродовольственного сектора", - сообщили в МИД.

Как отметил источник, испанские транспортные компании являются лидерами в своем секторе.

"Поэтому мы считаем, что возможности очень велики. Мангистауская область (Казахстан) очень динамична, и глава региона совместно с правительством Казахстана прикладывает большие усилия для развития Транскаспийского маршрута", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.