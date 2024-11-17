В здании бывшей мечети в Казахстане произошел взрыв, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - Три человека погибли в результате взрыв газа в здании бывшей мечети в Казахстане.

Как передает Trend, об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Согласно информации, инцидент произошел в селе Сабынды. Помещения использовались для проведения поминальных обедов.

Сообщается, что взрыв газовоздушной смеси привел к обрушению здания без последующего возгорания.

"Среди погибших мужчина 1978 года рождения. Также под завалами обнаружены тела женщины 1983 года рождения и ребенка 2012 года рождения", - отметили в департаменте.