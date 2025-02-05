В Казахстане поставили под сомнение работу USAID в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - В Казахстане предлагают изучить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в Центральной Азии.

Как сообщает Trend, данное предложение высказал депутат парламента страны Магеррам Магеррамов.

"В последние дни мы узнаем все новые и новые шокирующие подробности о деятельности USAID, Агентства США по международному развитию. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималась финансируемым, цитирую, "вредоносных" проектов. Официальные лица, например, Илон Маск и даже президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, которой управляют помешанные радикалы. В официальных заявлениях Белого дома конкретно утверждается, что Агентство USAID на всем протяжении не было подотчетно налогоплательщикам и направляло огромные суммы денег на абсурдные и вредоносные проекты", - заявил он.

Магеррамов озвучил депутатский запрос министрам юстиции и экономики Казахстана с просьбой провести аудит и опубликовать все отчеты, касающиеся финансовых средств, выделяемых зарубежными спонсорами, а также указать, кто их получает и на что они тратятся.

"Запрос в обществе на это есть, и он значительный. Также считаем необходимым, чтобы министерство юстиции, да и правительство в целом, разработало законопроект, который предусматривает обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных спонсорских проектов", - добавил депутат.

Отметим, что официальный сайт USAID в настоящее время не работает. Администрация Трампа изучает возможность лишения USAID независимого статуса и интеграции агентства в структуру Госдепартамента. В случае реализации этот шаг снизит автономию агентства в управлении программами международной помощи.