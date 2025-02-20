БАКУ /Trend/ - Объем транзитных перевозок через Казахстан в прошлом году превысил 34 млн тонн, что на 6 процентов больше аналогичных показателей 2023 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Департамента транспортной политики Министерства транспорта Казахстана Нурлан Кенесов.

«80 процентов всех транзитных грузов перевезено железнодорожным транспортом, 20 процентов – автомобильным», - сказал он.

По его словам, в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года реализуется комплекс мер по развитию инфраструктуры. Особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту и восточному маршруту коридора «Север-Юг».

«К 2030 году Казахстан планирует увеличить объем транзитных перевозок до 74 млн тонн», - сказал он.