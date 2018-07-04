Кыргызстан обратится к китайским аудиторам, чтобы получить документы по ТЭЦ

Кыргызстан обратится к китайским аудиторам с просьбой предоставить недостающие документы по реконструкции ТЭЦ Бишкека, сообщил журналистам председатель Счетной палаты КР Улугбек Марипов, передает Sputnik Кыргызстан.

Сегодня в столице проходит встреча глав высших органов аудита государств ШОС. Среди участников — генеральный аудитор Национального офиса аудита КНР Ху Зеджун. Марипов отметил, что планирует провести с ней встречу.

"Мы намерены обсудить вопрос об оказании содействия. ТВЕА — китайская компания, и мы не можем самостоятельно получить все документы, поэтому я хочу обратиться к коллеге", — сказал глава палаты.

Напомним, модернизацию столичной теплоэлектроцентрали провела компания ТВЕА на средства китайского кредита — 386 миллионов долларов.

Весной Жогорку Кенеш заслушал отчет временной депутатской комиссии о рациональности использования кредита и причинах аварии на ТЭЦ, после чего поручил Счетной палате провести аудит. На заседание пригласили также бывших премьер-министров и глав энергосектора. Позже в рамках расследования дела о модернизации ТЭЦ арестовали несколько бывших высокопоставленных лиц, в том числе экс-премьера Сапара Исакова, прежнего главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и других. Они также обвиняются в коррупции.

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