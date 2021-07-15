МИД Кыргызстана ведет работу с правительством Таджикистана и УВКБ ООН по эвакуации афганских кыргызов

Министерством иностранных дел КР ведется соответствующая работа с правительством Таджикистана и Управления Верховного Комиссара (УВКБ) ООН по дальнейшей эвакуации афганских кыргызов на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Отмечается, что после получения 12 июля от посольства КР в Кабуле первых сведений о якобы состоявшемся пересечении афганско-таджикской государственной границы этническими кыргызами Малого Афганского Памира, Министерство незамедлительно приступило к проверке данной информации. В ходе состоявшегося сеанса связи с представителем этнических кыргызов Малого Памира Афганистана факт их выдвижения в направлении села Кызыл-Рабат Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана был подтвержден.

Важно отметить, что в связи с отсутствием каких-либо постоянно действующих средств связи в местах компактного проживания этнических кыргызов Большого и Малого Афганского Памира и по пути их следования в высокогорных районах таджикского Памира, получение какой-либо детальной информации, а также подтверждение уже имеющихся сведений вокруг этого вопроса весьма затруднительно и занимает продолжительное время.

С учетом этого, 12 июля 2021 года МИД КР проинформировал Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Азии и представительство УВКБ ООН в КР относительно ситуации с афганскими кыргызами, временно находящимися в Таджикистане. Кыргызстан обратился за содействием в УВКБ в организации их эвакуации из Таджикистана в КР.

Кроме того, МИД Кыргызстана направило ноту в Министерством иностранных дел Таджикистана с просьбой оказать содействие в беспрепятственном перемещении афганских кыргызов до контрольно-пропускных пунктов кыргызско-таджикской государственной границы.

Соответствующая просьба была также озвучена первым заместителем министра иностранных дел КР Нураном Ниязалиевым в рамках участия в заседании СМИД ШОС в Душанбе 13 июля.

Данный вопрос находится на контроле у президента Садыра Жапарова и кабинета министров КР. Государственным органам даны соответствующие поручения.

Со своей стороны, кыргызская сторона рассчитывает, что правительство РТ окажет максимальное содействие по оперативному решению вопроса эвакуации в соответствии с международными обязательствами Таджикистана.

Напомним, что ранее в СМИ сообщали о том, что этнические кыргызы из Афганистана пересекли границу с Таджикистаном.