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Сменился мэр Бишкека

Кыргызстан Материалы 31 октября 2023 17:56 (UTC +04:00)
Сменился мэр Бишкека

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назначил нового мэра города Бишкек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, указом, подписанным Садыром Жапаровым, новым мэром назначен Айбек Джунушалиев.

Джунушалиев уже занимал пост мэра шесть месяцев, с 26 августа 2021 года по 24 февраля 2022 года. Затем его сменил Эмилбек Абдыкадыров, который сегодня был освобожден от своих обязанностей в связи с переходом на другую должность.

Кроме этого, Президент Кыргызстана сегодня произвел еще несколько назначений. Аскат Алагозов был назначен пресс-секретарем Президента Кыргызстана, а Эрбол Султанбаев - послом Кыргызстана в Беларуси.

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