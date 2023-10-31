Сменился мэр Бишкека

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назначил нового мэра города Бишкек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, указом, подписанным Садыром Жапаровым, новым мэром назначен Айбек Джунушалиев.

Джунушалиев уже занимал пост мэра шесть месяцев, с 26 августа 2021 года по 24 февраля 2022 года. Затем его сменил Эмилбек Абдыкадыров, который сегодня был освобожден от своих обязанностей в связи с переходом на другую должность.

Кроме этого, Президент Кыргызстана сегодня произвел еще несколько назначений. Аскат Алагозов был назначен пресс-секретарем Президента Кыргызстана, а Эрбол Султанбаев - послом Кыргызстана в Беларуси.