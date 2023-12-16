Кыргызстан планирует начать экспорт электроэнергии к 2026 году

БАКУ /Trend/ К 2026 году Кыргызстан планирует достичь энергетического профицита и начать экспорт электроэнергии, заявил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, передает Trend.

Председатель Кабмина сказал, что в 2023 году для преодоления дефицита электроэнергии введены в эксплуатацию 5 малых ГЭС, 5 солнечных электростанций и второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Жапаров отметил, что в 2024 году планируется увеличение мощности на 178 МВт, включая запуск 25 малых ГЭС, дополнительного гидроагрегата Токтогульской ГЭС, солнечных электростанций мощностью 700 МВт и ГЭС Бала-Саруу на 5 МВт.

Жапаров отметил прогресс в реализации проектов, включая Камбаратинскую ГЭС-1, Казарманский, Кокомеренский, Чаткальский каскады, линию Кемин-Торугарт, CASA-1000 и Куланакскую ГЭС. По его словам, Кыргызстан выйдет на профицит в энергетике в 2026 году.