В Кыргызстане выросло число транзакций с использованием банковских карт

БИШКЕК/Trend/ - С июля по сентябрь 2024 года в Кыргызстане было проведено 62,6 миллиона транзакций с использованием банковских карт, что на 25,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк страны. С начала 2024 года количество транзакций увеличилось на 7,3 процента.

Сумма транзакции составила 259,9 миллиарда сомов (2,9 миллиарда долларов США). Это на 15,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем операций также вырос на 15,3 процента с начала года.

Из общего числа транзакций:

- количество операций по обналичиванию денежных средств составило 19,2 миллиона транзакций на сумму 193,4 миллиарда сомов (2,2 миллиарда долларов США). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций снизилось на 19,6 процента, однако объем операций увеличился на 11,9 процента. С начала года количество операций снизилось на 18,9 процента, а объем операций вырос на 10,4 процента;

- количество операций через POS-терминалы в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) составило 43,4 миллиона транзакций на сумму 66,5 миллиарда сомов (766,2 миллиона). Количество операций увеличилось на 67,6 процента, а объем операций вырос на 25,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2024 года рост составил 25,2 процента по количеству операций и 32,1 процента по объему.

Отметим, что по состоянию на 30 сентября 2024 года общее количество банковских карт, находящихся в обращении в Кыргызстане, составило 8,553 миллиона. Это на 34,8 процента больше, чем в прошлом году, и на 24,1 процента больше с начала этого года.