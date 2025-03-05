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В Кыргызстане задержаны члены террористической группировки

Кыргызстан Материалы 5 марта 2025 14:15 (UTC +04:00)
В Кыргызстане задержаны члены террористической группировки
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ)

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Cотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали 30 сторонников подпольной террористической ячейки.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ГКНБ,

Отмечается, что деятельность этой группы координировалась с зарубежными центрами международных террористических организаций (МТО).

"Члены указанной ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности. Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение т.н. «джихада» против конституционного строя Кыргызской Республики, а также планирование теракций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видеоинструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что на данный момент ведется следствие.

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