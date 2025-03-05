В Кыргызстане задержаны члены террористической группировки

БИШКЕК /Trend/ - Cотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали 30 сторонников подпольной террористической ячейки.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ГКНБ,

Отмечается, что деятельность этой группы координировалась с зарубежными центрами международных террористических организаций (МТО).

"Члены указанной ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности. Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение т.н. «джихада» против конституционного строя Кыргызской Республики, а также планирование теракций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видеоинструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что на данный момент ведется следствие.