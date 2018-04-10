Делегация КНДР посетит Таджикистан

БАКУ /Trend/ - Делегация Корейской народно-демократической республики (КНДР) во главе с министром иностранных дел Ли Ен Хо совершит официальный визит в Таджикистан, сообщает во вторник пресс-служба МИД Таджикистана.

"Визит делегации намечен на 13-15 апреля. Ли Ен Хо проведет встречу с министром иностранных дел Сироджиддином Асловым. Планируется, что будут обсуждены торгово-экономическое, социально-гуманитарное сотрудничество, а также вопросы, связанные с безопасностью в мире", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируются встречи Ли Ен Хо с другими официальными лицами Таджикистана.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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