Таджикистан и Германский банк развития указали приоритеты сотрудничества

27 августа 2018 15:36 (UTC+04:00)

Посол Таджикистана в Германии Маликшо Негматов встретился в Берлине с вновь назначенным руководителем представительства Немецкого банка развития (KfW) в Таджикистане, Андреасом Шнайдером, передает таджикское информагентство "Авеста" со ссылкой на посольство Таджикистана в Германии.

В ходе встречи состоялся полезный обмен мнениями относительно таджикско-немецкого сотрудничества в рамках финансово-технического взаимодействия.

Было подчеркнуто, что реализация проектов в области здравоохранения, образования и поддержки малого и среднего предпринимательства должны и далее оставаться приоритетными направлениями сотрудничества.

Стороны также выразили свою готовность к проведению очередных переговоров таджикско-немецкой межправительственной комиссии по финансово-техническому сотрудничеству, которые пройдут в городе Душанбе осенью текущего года.

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