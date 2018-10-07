Таджикистан и Япония подписали 7 новых документов о сотрудничестве

Семь новых документов о сотрудничестве между Таджикистаном и Японией подписано по итогам встречи на высшем уровне в Токио, передает Кабар.

В японской столице прошли переговоры президента Таджикистана Эмомали Рахмона с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Агентство сообщает со ссылкой на пресс-службу главы таджикского государства, на встрече делегаций сторон были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Таджикистаном и Японией.

В частности, обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, социальной, гуманитарной сферах, а также вопросы реализации совместных проектов.

По итогам переговоров на высшем уровне были подписаны 7 новых документов о таджикско-японском сотрудничестве.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали Совместное заявление об укреплении и дальнейшем развитии партнерства.

Затем, в присутствии глав двух государств, членами официальных делегаций сторон были подписаны следующие документы:

– Программа сотрудничества между министерством иностранных дел Таджикистана и министерством иностранных дел Японии на 2019-2021 годы;

– Меморандум по проекту «Программа учебных стипендий для развития человеческого потенциала (проект JDS);

– Грантовое соглашение по проекту «Учебные стипендии для развития человеческих ресурсов (проект JDS);

– Меморандум по периоду предолимпийской подготовки и тренировки перед Олимпийскими и Параолимпийскими играми Токио-2020 между национальным олимпийским комитетом Таджикистана и японским городом Аомори и Соглашение о сотрудничестве между НОК Таджикистана и Олимпийским комитетом Японии;

– Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по делам молодежи и спорта Таджикистана и министерством образования, культуры и спорта Японии;

– Меморандум между Торгово-промышленной палатой Таджикистана и Торгово-промышленной палатой Японии.

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