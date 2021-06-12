Таджикистан и Узбекистан займутся совместной сборкой легковых авто

Компания UzAvto Motors создала в Таджикистане совместное предприятие Auto Motors Tadjikistan. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе фирмы.

СП Auto Motors Tadjikistan будет заниматься сборкой легковушек на территории Таджикистана.

"Подписано соглашение о создании совместного предприятия Auto Motors Tadjikistan по производству легковых автомобилей UzAuto Motors", - уточнили в узбекской компании.

Договор заключен в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня.

Мощности СП планируют разместить на производственных площадях таджикской компании "АлюминСохтмон".

На первом этапе предприятие будет выпускать 10 тысяч легковушек в год, в дальнейшем показатель доведут до 35 тысяч.

В пресс-службе добавили, что стоимость проекта оценивается в 2 миллиона долларов.

Напомним, 10 июня глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел в Таджикистан с официальным визитом. Президент пробыл в республике два дня, в рамках поездки он посетил Согдийскую область.