Таджикистан ожидает вакцину из Китая

На этой неделе 30 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса «CoronaVac» будут доставлены в Таджикистан из Китая. Об этом заявил начальник Управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения РТ Навруз Джафаров, сообщает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

По его словам, таджикская сторона в настоящее время подготовила все необходимые документы и ожидает вакцину.

«Таджикистан и Китай достигли договоренности о предоставлении нашей стране в качестве гуманитарной помощи вакцины «CoronaVac» производства фармкомпании «SinoVac». То количество вакцины, которое будет направлено нам, рассчитано для охвата 150 тысяч человек с двукратным вакцинированием с интервалом 2-4 недели, то есть это 300 тысяч доз», - сказал он.

По его словам, документация на вакцину подготовлена, и должны принять ее на этой неделе.

«Сейчас мы стараемся как можно быстрее доставить вакцину и вакцинировать людей. Ведь ситуация в зарубежных странах, в том числе, в России, неожиданно стала тревожной», - добавил Джафаров.

Он также сообщил, что сейчас подготовлен список лиц старше 60 лет, которых начнут вакцинировать китайской вакциной «CoronaVac».

Джафаров добавил, что в Таджикистан также доставят российскую вакцину, но точную дату он не озвучил.

При этом он добавил, что оставшиеся 1,8 миллиона вакцин «AstraZeneca» будут доставлены в Таджикистан в рамках программы COVAX в конце июля: "Документация на получение остальной партии вакцины «Astra Zeneca» готова, мы отправили заявку на ее доставку. Вакцина будет представлена в конце июле, и будет вакцинировано остальное население".

Он также сообщил, что в стране вакцинацией «Astra Zeneca» были охвачены 86 тыс. граждан из 400 тыс. запланированных приоритетных групп. Более 13 тыс. человек по всей стране на сегодняшний день прошли второй этап вакцинации.

Напомним, что в Таджикистане сейчас прививают лишь вакциной Oxford-AstraZeneca, произведенной в Индии, которая получила регистрацию в ВОЗ под кодовым названием CoviShild.