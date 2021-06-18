АБР выделит Таджикистану более 450 миллионов долларов

Азиатский банк развития выделит Таджикистану 462 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Решение было принято по итогам переговоров главы ведомства Файзиддина Каххорзоды и представителя АБР Шэнни Кэмпбелл.

Финансовый институт предоставит Таджикистану сумму в течение трех лет.

Средства планируется направить на реализацию проектов в различных сферах хозяйства - энергетике, транспорте, образовании и науке, здравоохранении, продбезопасности, охране окружающей среды и госуправлении.

По данным Минфина, на встрече эксперты АБР представили бизнес-план действий в Таджикистане до 2024 года.

"В период выполнения плана предусмотрено привлечь грантовые средства АБР в размере 462 миллионов долларов", - указано в документе.

АБР сотрудничает с Таджикистаном с 1998-го, он поддерживает широкий круг секторов - от дорожной и энергетической инфраструктуры до продовольственной безопасности и социальных услуг.

Общая сумма проектов составляет около 2,2 миллиарда долларов. Также АБР выделил республике более 1,6 миллиарда долларов грантовых средств.