Обнародован внешнеторговый оборот крупного региона Таджикистана

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года внешнеторговый оборот Согдийской области Таджикистана составил 1,4 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу региональных властей.

По данным статистики, общий объем экспорта из Согдийской области Таджикистана в отчетный период 2022 года составил 519,8 миллиона долларов. Основными экспортируемыми товарами стали хлопок, другая сельскохозяйственная продукция, одежда и полезные ископаемые.

В общем объеме экспортируемой областью сельхозпродукции доля сухофруктов и репчатого лука в январе - июне 2022 года оставалась весьма значительной (19 480 тонн сухофруктов на сумму 11,9 миллиона долларов и 61 730 тонн лука на сумму 6,2 миллиона долларов).

"При этом общая стоимость импорта Согдийской области Таджикистана составила 896,6 миллиона долларов, что на 19,5 процента превышает показатель января - июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что Согдийская область - один из наиболее развитых регионов Таджикистана, который играет чрезвычайно важную роль в развитии экономики страны.