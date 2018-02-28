Туркменистан успешно выступает в квалификационном турнире чемпионата мира по хоккею

АШХАБАД/ Trend/ - Национальная сборная Туркменистана уверенно стартовала в квалификационном турнире третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой, сообщает во вторник государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.



В качестве соперников выступили команды ОАЭ, Кувейта и хозяева площадки в Сараево - спортсмены Боснии и Герцеговины.



"Самым захватывающим стал третий период встречи. Туркменистанцы трижды поразили ворота соперников. В числе отличившихся – Амангельды Аганиязов, Довлет Союнов, Арслан Гельдимырадов. В итоге матч с командой ОАЭ закончился нашей победой со счётом 4:0", - сказано в информации.



В игре со сборной Кувейта сборная Туркменистана разгромила соперников со счётом 24:2. Капитан команды Ахмет Гурбанов стал лучшим по показателю гол+пас.



Набрав шесть очков перед последним матчем, команда Туркменистана лидирует, опережая по разнице забитых и пропущенных шайб сборную Боснии и Герцеговины, которая также одержала победы над хоккеистами из Кувейта (8:1) и ОАЭ (6:1).



(Автор: Гусейн Гасанов)

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