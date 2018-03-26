В Ашхабаде пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике

АШХАБАД /Trend/ - В Олимпийском городке туркменской столицы с 28 октября по 10 ноября 2018 года будет проведен чемпионат мира по тяжёлой атлетике, сообщает местный телеканал «Алтын Асыр».

Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова утвержден состав организационной комиссии.

Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана поручено утвердить по согласованию с Международной федерацией тяжёлой атлетики положение о проведении этого крупнейшего спортивного мероприятия.

Напомним, что масштабный проект Олимпийского городка в Ашхабаде реализовала турецкая компания Polimeks Inşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret A.Ş.

После завершения работ, в сентябре 2017 года в Ашхабаде были проведены V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам - впервые в Центральноазиатском регионе.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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