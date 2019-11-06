Туркменистан готовится к участию в World Expo 2020

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с исполнительным директором бюро World Expo 2020 в Дубае (ОАЭ) Наджибом Мохаммедом Аль-Али, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ по широкому спектру и обсудили значимость этой международной выставки с точки зрения развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами, говорится в сообщении.

В частности, обсуждались организационные вопросы, связанные с участием представителей Туркменистана в данном крупномасштабном мероприятии.

Напомним, что министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, в качестве национального павильона был отобран проект местного частного предприятия Tekmil.

"Во внешнем декоре павильона нашли отражение национальные символы - барельеф ахалтекинского скакуна на фронтоне здания, ковровая стилизация, выразительность которой подчеркнёт эффектная подсветка, элементы туркменской юрты," - сказано в информации.

Одна из стен здания, шириной пятьдесят метров, будет собрана из LED-экранов, на которых будут демонстрироваться природные и исторические достопримечательности страны, великолепные морские пейзажи и каспийская жемчужина Аваза, величественные архитектурные ансамбли, индустриальные гиганты.

Компания планирует задействовать инновационные технологии, а также видео-контент высокого разрешения, что позволит создать 3D визуализацию.

Площадь национального павильона составит 1581 квадратных метра. Здесь будут созданы возможности для проведения бизнес-форумов и встреч.

Выставка в Дубаи пройдет под лозунгом - «Соединяя умы, создаем будущее». По прогнозам, она привлечет в город около 25 миллионов гостей за шесть месяцев проведения. Официальной площадкой для размещения выставочного павильона World Expo 2020 станет новый Dubai Trade Center, площадью в 438 гектаров, спроектированный специально для выставки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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