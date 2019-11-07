В Ашхабаде состоялась международная конференция по водной проблематике

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде состоялась международная конференция «Рациональное использование водных ресурсов – основа достижения целей устойчивого развития», собравшая экспертов из десяти стран мира, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.
В работе приняли участие представители международных и региональных организаций, реализующих проекты в сфере управления водными ресурсами.
В качестве организаторов выступили Государственный комитет водного хозяйства и МИД Туркменистана. Поддержку оказало Глобальное Водное Партнёрство.
Определенная часть докладов конференции была посвящена мерам по выполнению странами региона целевой задачи 6.5 – к 2030 году внедрить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе посредством трансграничного сотрудничества в соответствующих случаях, говорится в сообщении.
Напомним, что Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба. На реку Амударья приходится почти 90 процентов общего объема поступления воды в Туркменистане.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)
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