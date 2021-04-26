АБР пригласил Туркменистан к участию в заседании высокого ранга в рамках ЦАРЭС

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) пригласил Туркменистан стать одним из участников заседания высокого ранга в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационное агентство Arzuw NEWS, приглашение было озвучено в ходе встречи между главным экономистом по планированию и стратегии отдела планирования и координации операций АБР Сафдаром Парвезом и министром финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаровым.

Заседание состоится 4 мая 2021 года в рамках 54-й сессии Совета управляющих АБР. Основными темами заседания будут цифровизация экономики и её значение для повышения эффективности взаимодействия в регионе.

Согласно сообщению, стороны отметили в ходе встречи необходимость развития регионального партнерства в области охраны здоровья в постпандемический период.

Также подчеркивалась необходимость формирования новых экономических коридоров, усовершенствования транспортного сообщения, что даст возможность ускорить развитие предпринимательства и увеличить в регионе число рабочих мест.

Отмечалось, что укреплению региональной макроэкономической ситуации будет также способствовать повышение уровня координации денежно-кредитной и налоговой политики.

Как ранее сообщили Trend в АБР, банк обсуждает с Туркменистаном расширение охвата своего сектора деятельности с включением в него финансирования малых и средних предприятий (МСП) через местные банки, обучения медсестер и фельдшеров, а также развития железных дорог.

"АБР продолжает активно участвовать в обсуждениях со всеми развивающимися странами-участницами по их приоритетным проектам, в том числе по железным дорогам, и остается открытым для оказания поддержки тем проектам, которые являются экономически жизнеспособными и финансово устойчивыми", - сказали в банке.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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