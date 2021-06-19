В период 16–18 июня представители Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана приняли участие в 9-й Всемирной конференции по Электронному парламенту, организованной Межпарламентским Сою­зом (IPU) и состоявшейся в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на Туркменистан сегодня.

На повестку дня форума было вынесено обсуждение вопросов, связанных с развитием межпарламентского сотрудничества посредством использования инноваций и цифровых технологий.

Предметом заинтересованного внимания стали такие темы, как возможности дистанционной работы парламентариев, цифровая трансформация и её преимущества, проведение межпарламентских встреч в виртуальном режиме, что получило широкое распространение в период пандемии коронавируса, обеспечение кибербезопасности и т.д.

Как отмечает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, сегодня активное внедрение во все сферы жизни передовых информационно-коммуникационных технологий выступает одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития на национальном, региональном и глобальном уровне. В условиях пандемии COVID-19 широкое задействование цифровых систем способствует продвижению конструктивного международного партнёрства в различных направлениях.

Участники Всемирной конференции высказались за дальнейшее наращивание плодотворного сотрудничества на платформе IPU, укрепление межпарламентских связей и взаимополезного обмена опытом, в том числе в области практического применения современных научно-технологических достижений.