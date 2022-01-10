Президент Туркменистана направил письмо-соболезнование Президенту Казахстана
10 января 2022 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо - соболезнование Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаеву.
Глава государства выразил глубокие соболезнования К.Токаеву и народу Казахстана в связи с многочисленными человеческими жертвами и увечьями в результате трагических событий последних дней.
От имени народа и Правительства Туркменистана,
а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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