ФАО и Турция содействуют Туркменистану в развитии рыболовства - субрегиональный координатор

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Турция содействуют Туркменистану в устойчивом развитии рыболовства и аквакультуры.

Об этом сказал Trend во вторник Cубрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу.

Он подчеркнул, что второго декабря 2020 года Туркменистан официально одобрил три региональных проекта, реализуемых в рамках Программы партнерства ФАО и Турции в области продовольствия и сельского хозяйства (ППФТ II).

"Данная программа, финансируемая правительством Турции и реализуемая ФАО, обеспечивает продовольственную безопасность, улучшает условия жизни в сельских районах и поддерживает устойчивое управление природными ресурсами в странах Центральной Азии, Кавказа и за их пределами", - сказал Гуцу.

Было отмечено, что одним из трех проектов является проект по рыболовству, который направлен на повышение потенциала стран в области эксплуатации, управления и защиты природных ресурсов посредством устойчивого развития рыболовства и аквакультуры.

"В рамках проекта эксперты из Туркменистана посетили вебинары по теме состояния отрасли рыболовства и аквакультуры, а также брифинги и семинары по различным темам, таким как адаптация к изменению климата в рыболовстве и аквакультуре, разведение карпа, лекарственных пиявок, безопасность рыболовства и продуктов аквакультуры, мониторинг за состоянием рыб и их болезней", - добавил он.