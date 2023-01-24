Туркмения и Афганистан продлили контракт на поставки туркменской электроэнергии

Национальные электроэнергетические компании Туркмении и Афганистана "Туркменэнерго" и Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) подписали в Ашхабаде соглашение, продлевающее на 2023 год контракт на поставки туркменской электроэнергии. Об этом в понедельник сообщило Министерство по делам водо- и энергоснабжения Афганистана на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение о поставках электроэнергии на 2023 год подписали генеральный директор DABS Альхадж Мухаммад Ханиф Хамза и председатель "Туркменэнерго", - говорится в кратком сообщении. При подписании соглашения также присутствовал министр по делам водо- и энергоснабжения Афганистана во временном правительстве талибов Абдул Латиф Мансур. Объемы и стоимость поставляемой электроэнергии не приводятся.

Туркмения в течение последних лет поставляет электроэнергию по льготным ценам в северные регионы Афганистана. Также поставки электроэнергии в страну осуществляют Таджикистан и Узбекистан. Из Таджикистана поставки осуществляются в период с мая по сентябрь, а из Узбекистана - с октября по апрель.

В середине января Узбекистан прекратил подачу электроэнергии, объяснив, что поставки в Афганистан временно прекратили в результате дефицита топлива и различных неисправностей, а также для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана в условиях аномальных холодов. Министерство энергетики Узбекистана пообещало возобновить поставки 25 января.