Региональный директор ПРООН отметила рост сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Заместитель администратора Программы развития ООН (ПРООН) и региональный директор ПРООН по странам Европы и СНГ, Ивана Живкович, выразила признательность правительству Туркменистана за укрепление отношений с ПРООН и успешное сотрудничество в области развития в стране, передает Trend.

Она подчеркнула, что ПРООН готова к реализации нового проекта, направленного на улучшение сотрудничества в области здравоохранения и развития устойчивых систем здравоохранения.

Кроме того, Ивана Живкович отметила успешное взаимодействие с государственными структурами Туркменистана при реализации проектов организации. В контексте создания нового цифрового ландшафта в Туркменистане, она подчеркнула, что ПРООН предоставит глобальные знания, опыт и техническую помощь для развития надежной и эффективной цифровой общественной инфраструктуры.