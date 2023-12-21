Назван объем товарооборота Туркменистана со странами СНГ

БАКУ /Trend/ - Торговый оборот Туркменистана со странами Содружества независимых государств (СНГ) с января по октябрь нынешнего года превысил 2,6 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в Москве.

По его словам, торговый оборот Туркменистана с государствами СНГ составляет 16,5 процента от общего объема внешнеторгового оборота страны.

Гелдимырадов подчеркнул, что товарооборот Туркменистана со странами СНГ в прошлом году продемонстрировал рост, достигнув более 3,2 миллиарда долларов США, что на 17 процентов выше показателя 2021 года.

Он добавил, что за последние годы торгово-экономическое сотрудничество Туркменистана с государствами СНГ заметно активизировалось, последовательно укрепляя торгово-экономические связи, восстанавливая торговые цепочки и создавая новые рынки сбыта.

Отметим, что заседание проходит в центре ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Перед началом заседания премьер-министры стран СНГ ознакомились с международным выставочным форумом "Россия", открывшимся в выставочном центре ВДНХ.

На выставочном форуме демонстрируется путь развития регионов России, новые технологии производства страны.