Посол Тойлы Комеков и заместитель главы МИД Италии обсудили дальнейшие шаги по укреплению двустороннего взаимодействия

БАКУ /Trend/ - 20 ноября 2024 года в МИД Италии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Итальянской Республике Т.Комекова с Заместителем Министра иностранных дел Итальянской Республики Э. Чириелли, а также представителями Министерства иностранных дел Италии.

В ходе встречи были рассмотрены дальнейшие шаги по укреплению двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций и углубления отношений в научнокультурных, торгово-экономических сферах, в частности проведение различных мероприятий с участием руководителей профильных ведомств. Особое внимание было уделено вопросу организации визита руководителей внешнеполитического ведомства Италии в Ашхабад в ближайшее время для проведения межмидовских консультаций.

Также, было отмечено, что в начале декабря 2024 года Ашхабад планируют посетить представители сфер образования, здравоохранения, энергетики и устойчивого развития Италии в целях обсуждения и углубления сотрудничества по направлениям, которые были обозначены на Третьей Министерской встрече «Италия — Центральная Азия» в Риме в мае 2024 года.

В завершении встречи стороны обменялись наилучшими пожеланиями мира и процветания для народов Туркменистана и Италии, подчеркнув важность дальнейшего укрепления партнерства между двумя странами.