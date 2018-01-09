СП Jizzakh Petroleum начнет продажу импортного бензина на ташкентских АЗС 10 января

ТАШКЕНТ /Trend/ - Четыре автозаправочные станции совместного предприятия Jizzakh Petroleum начнут работу в Ташкенте с 10 января, сообщили Trend в СП.

На начальном этапе АЗС будут реализовывать импортный бензин марок Аи-95 (8500 сумов за литр) и Аи-98 (9000 сумов за литр), а также дизельное топливо (8500 сумов за литр) производства российского Орскнефтеоргсинтеза.

Поставки бензина будут совершаться раз в месяц. Объем ежесуточно заливаемого в резервуары заправок топлива не называется, однако представители предприятия отметили, что автозаправочные станции будут работать круглосуточно.

СП Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года для строительства в Джизакской области нового нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью 2,2 млрд. долларов. Его учредителями выступили АО «Узбекнефтегаз» ( 60 процентов) и дочерняя структура Gazprom International - Gas Project Development Central Asia (40 процентов).

Завершить строительство джизакского НПЗ планируется к 2021 году. Он будет перерабатывать 5 млн. тонн углеводородного сырья. Для его поступления будет построен магистральный нефтепровод протяженностью около 100 км с выходом к нефтепроводу Омск-Павлодар-Чимкент на территории Казахстана.

В настоящее время в Узбекистане действует более 2,6 тыс. АЗС, в том числе 100 АЗС, принадлежащих АО «Узнефтепродукт» , которые ежемесячно реализуют потребителям около 80 тыс. тонн топлива. Стоимость бензина АИ-80 составляет 3800 сумов за литр, АИ-91 – 4300 сумов, дизтопливо- 4100 сумов., дизтопливо ЭКО – 4200 сумов.

Официальный курс на 10 января составляет 8139,00 UZS/USD

(Автор: Мамед Дашдамиров)

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