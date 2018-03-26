Президент Узбекистана встретится с МИД России в рамках конференции по Афганистану

26 марта 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет 27 марта встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ташкенте. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы республики Комил Алламжонов, передают российские СМИ.

Основная тема готовящейся встречи - улучшение обстановки и повышение безопасности на границе с Афганистаном.

В Конференции примут участие руководители министерств иностранных дел ряда стран, включая Узбекистан, Киргизию, Афганистан, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан.

В числе участников - сотрудники ЮНАМА (миссия ООН по содействию Афганистану) и администрации РЦПДЦА (Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии).

Утром 27 марта, накануне начала конференции, пройдет заседание нового международного дипломатического формата - "Страны Центральной Азии — Афганистан" (С5+1). В работе форума примут участие министры иностранных дел всех вышеперечисленных государств.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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