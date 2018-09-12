АБР может содействовать корпоративному развитию АО «Узбекнефтегаз»

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) может оказать техническое содействие в корпоративной трансформации АО "Узбекнефтегаз". Об этом сообщает в среду пресс-служба компании.

Данный вопрос был обсужден во время встречи между представителями АО "Узбекнефтегаз" и АБР.

В рамках программы технического содействия предусматривается привлечение со стороны АБР консультантов, которыми будут проведены необходимые исследования и сравнительный анализ с ведущими нефтегазовыми компаниями с последующим представлением соответствующего отчета и рекомендаций.



В ходе встречи также обсужден вопрос участия АБР в финансировании "Программы технического перевооружения, модернизации и развития газотранспортной системы Узбекистана".

Как отмечает пресс-служба компании, заинтересованность представителей АБР в участии в финансировании проекта по модернизации газотранспортной сети выражается в том, что реализация проекта будет способствовать увеличению торгового оборота между азиатскими странами, что соответствует политике АБР.



В ходе встречи были озвучены также предварительные условия финансирования проекта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.