Центры США по контролю и профилактике заболеваний одобрили $2 млн для борьбы с COVID-19 в Узбекистане

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC / CAR) обязались выделить $6,8 млн. для поддержки правительств Центральной Азии в борьбе с продолжающейся вспышкой COVID-19, в том числе $2,07 млн. для Узбекистана, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В Узбекистане CDC будут использовать эти новые средства для решения самых неотложных вопросов, выявленных Министерством здравоохранения. Сюда входят закупка лабораторных инвентарей и оборудования для тестирования COVID-19, что приведет к еще большим возможностям для диагностики инфекций COVID-19 и быстрому получению результатов тестов.

Средства также будут использованы для закупок оборудования и обучения для создания Центра ускоренных мер во время чрезвычайных ситуаций общественного здравоохранения Узбекистана (EOC), аналогичного EOC CDC в Атланте. CDC также предоставит техническую помощь для проверки-скрининга в пунктах въезда, что укрепит потенциал страны по выявлению носителей вируса сразу на пограничных пунктах.

«Мы внимательно следим за ситуацией с COVID-19 в Центральной Азии с января и уже предложили техническую помощь всем правительствам в регионе для поддержки их ответных мер на вспышку»- заявил директор CDC Central Asia доктор Даниэль Сингер, выступая на телефонном пресс-брифинге в Алматы, Казахстан.

«Эти средства позволят нам еще больше усилить меры, принимаемые странами для замедления распространения вируса. Это основано на многолетней региональной работе CDC по борьбе с ВИЧ и туберкулезом и практике по подготовке к эпидемиям сезонного гриппа и других пандемических заболеваний. Инвестиции CDC в повышение безопасности здравоохранения заложили основы для быстрой и эффективной подготовки к возникающим угрозам, включая текущую вспышку коронавируса, и мы считаем, что важность нашего сотрудничества с Министерствами здравоохранения сегодня, пожалуй, велико как никогда», отметил господин Сингер.

CDC Central Asia оказывает поддержку Министерствам здравоохранения в Центральной Азии с самого начала вспышки, организуя тренинги и предоставляя техническую помощь для действий в чрезвычайных ситуациях, лабораторным исследованиям, профилактике и контролю инфекций, скринингу в пунктах въезда, информированию о рисках и участии сообщества и мониторингу заболеваний. Они также перевели технические руководства и документы, опубликованные ведущими международными организациями здравоохранения, на русский язык для широкого использования и распространения.