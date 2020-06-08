Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 4352

Число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 4352 (+21). Новые случаи выявлены в карантинном центре, Самаркандской, Навоийской и Ташкентской областях, передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 8 июня выросло на 21 и достигло 4352, сообщило Министерство здравоохранения.

7 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 3 — в Самаркандской области у граждан, помещенных на карантин после контакта с заболевшими, 5 — среди населения в Навоийской области.

Еще 6 случаев диагностировано в Ташкентской области, из них 3 — у водителей грузовиков, въехавших в страну через пограничный пост, и 3 — среди населения.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3354. На лечении остаются 981 пациент, из них 6 — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом.