Правительство Узбекистана намерено увеличить ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо

Правительство Узбекистана планирует увеличить ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Это предусмотрено проектом закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой политики на 2021 год». Министерство финансов Узбекистана опубликовало проект закона.

Согласно документу, ставка акцизного налога на бензин марки Аи-80 на 1 января 2021 году составит 200 тыс. сумов за тонну, марки Аи-90 и выше – 250 тыс. сумов за тонну, дизельное топливо – 200 тыс. сумов за тонну, а также дизельное топливо ЭКО – 180 тыс. сумов за тонну.

С 1 февраля 2021 года предлагается повысить ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо.

С февраля предлагается установить ставку акцизного налога на бензин марки Аи-80 на уровне 240 тыс. сумов за тонну, марки Аи-90 и выше – 275 тыс. сумов за тонну, дизельное топливо – 240 тыс. сумов за тонну, а также дизельное топливо ЭКО – 216 тыс. сумов за тонну.

С февраля предлагается установить новые ставки акцизного налога, уплачиваемого при реализации конечному потребителю бензина и газа

Правительство Узбекистана предлагает установить новые ставки акцизного налога, уплачиваемого при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа.

Это предусмотрено проектом закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой политики на 2021 год». Министерство финансов Узбекистана опубликовало проект закона.

В документе предлагается увеличить с 1 февраля 2021 года акцизный налог на бензин и дизельное топливо, уплачиваемого при реализации конечному потребителю, с 285 сумов за литр до 350 сумов за литр (или с 378 480 сумов за тонну до 465 530 сумов за тонну).

С февраля 2021 года ставку акцизного налога на сжатый газ при реализации конечному потребителю предлагается увеличить с 285 сумов за литр до 350 сумов за литр (или с 540 645 сумов за тонну до 665 493 сумов за тонну).

При этом ставка акцизного налога на сжиженный газ при реализации конечному потребителю может вырасти с 435 сумов за кубометр до 500 сумов за кубометр.