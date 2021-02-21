Чистый объём золотых резервов Узбекистана увеличился на 0,26 млн тройских унций

На 1 февраля чистый объем золотых резервов увеличился на 8,1 тонны (или 0,26 млн тройских унций) с начала года, что способствовало увеличению золотовалютных резервов на 482 млн долл, передает Trend со ссылкой на "Нуз.uz".

По состоянию на 1 февраля 2021 года объем официальных золотовалютных резервов Узбекистана снизился на 584,2 млн долл. (или с 34,9 млрд долл. до 34,3 млрд долл.).

За январь объем золотых резервов увеличился на 66,5 млн долл. Следует отметить, что при расчете изменения золотовалютных резервов необходимо обратить внимание на два фактора: изменение чистого объема золота и изменение цены золота на мировом рынке.

На 1 февраля чистый объем золотых резервов увеличился на 8,1 тонн (или 0,26 млн тройских унций) с начала года, что способствовало увеличению золотовалютных резервов на 482 млн долл.

Однако, на конец января текущего года цена на золото на мировом рынке снизилась по сравнению с началом года. По состоянию на 15:00 лондонского времени 29 января 2021 года цена 1 тройской унции золота на Лондонском рынке золота составила 1863,8 долл., снизившись на 4,1% по сравнению с 4 января т.г. (1943,2 долл.). Поэтому переоценка остатков чистого объема золота в результате падения цены на золото привела к уменьшению золотовалютных резервов на 415 млн долл.

Тем не менее, в структуре международных резервов объем резервов в иностранной валюте уменьшился 650,9 млн. долл., из них 636 млн долл. (97,7%) – наличные иностранные валюты и депозиты в банках, имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность и 14,9 млн долл. – валютные резервы в других национальных центральных банках, БМР и МВФ.