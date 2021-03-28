Латвия заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном в области чистых технологий

БАКУ /Trend/ - Латвийский кластер чистых технологий реализовал проект, финансируемый Европейским Союзом, по повышению потенциала отраслевых ассоциаций, обслуживающих инжиниринговые компании Узбекистана.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Латвии.

Комментируя проекты, которые будут реализованы с целью развития взаимного сотрудничества с Узбекистаном в инвестиционной и технологической сфере, в министерстве отметили, что Латвия заинтересована в развитии сотрудничества в областях, представляющих интерес для обеих сторон.

"Обеим странам необходимо продолжать и активизировать работу по поиску и реализации взаимовыгодных проектов для укрепления торгово-экономических связей", – заявили в ведомстве.

По информации министерства, сотрудничество между Латвией и Узбекистаном также развивается в области чистых технологий.

"В связи с тем, что Узбекистан уделяет большое внимание чистым технологиям, Латвия видит потенциал в расширении сотрудничества как в области чистых технологий, так и в области экологии и управления отходами", – говорится в сообщении.

МИД Латвии привел некоторые примеры сотрудничества с Узбекистаном, в том числе созданный латвийской компанией проект "Электронный геофонд для инженерно-строительных измерений в Узбекистане".

Ранее сообщалось, что по данным Центрального статистического управления Латвии, товарооборот между двумя странами за 9 месяцев 2020 года уменьшился на 17 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. К тому же, сократился как экспорт, так и импорт, а общий объем торговли с января по сентябрь 2020 года составил 67 миллионов евро

В то же время, поток прямых инвестиций из Узбекистана в Латвию за отчетный период имел положительную динамику. За этот период инвестиции из Узбекистана в Латвию увеличились на 3 процента и составили 31 миллион евро (такая же сумма была зафиксирована за весь 2019 год).

"Мы считаем, что объем торговли не отражает текущий потенциал бизнеса и связей между нашими странами. Мы должны продолжить работу по развитию и укреплению двустороннего сотрудничества", - подчеркнули в министерстве.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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