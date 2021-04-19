Постановлением президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП–4388 «О мерах по устойчивому обеспечению населения и экономики энергоресурсами, финансовому оздоровлению нефтегазовой отрасли и совершенствованию системы управления» определена реорганизация АО «Жаркургоннефть» путём присоединения к АО «Узбекнефтегаз», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Как сообщалось ранее, в целях обеспечения исполнения данного постановления 22 декабря 2020 года состоялось совместное общее собрание акционеров АО «Узбекнефтегаз» и АО «Жаркургоннефть». На нём была утверждена новая редакция Устава АО «Узбекнефтегаз».

15 апреля текущего года министерством финансов Республики Узбекистан принято решение о выпуске дополнительных акций АО «Узбекнефтегаз», которые будут размещены среди акционеров АО «Жаркурганнефть» – единственного акционера АО «Узбекнефтегаз» с обычными акциями.