Состоялось первое заседание Узбекско-латвийского Делового совета

Узбекистан 21 апреля 2021 14:39 (UTC+04:00)
Состоялось первое заседание Узбекско-латвийского Делового совета

Сегодня в формате видеосвязи состоялось инаугурационное заседание Узбекско-латвийского Делового совета (УЛДС), сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации посольства нашей страны в городе Риге, сопредседателями Делового совета стали от узбекской стороны заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Фаризшох Усманов, от латвийской – президент компании Sonora Янис Мозга.

На церемонии открытия выступили председатель Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Виталий Гаврилов, посол Узбекистана Кадамбай Султанов, посол Латвии Михаил Попковс, а также сопредседатели УЛДС Фаризшох Усманов и Янис Мозга.

Мероприятие вызвало большой интерес среди деловых кругов двух стран, о чем свидетельствует широкое представительство причастных государственных структур и компаний двух стран.

В инаугурационном заседании Делового совета приняли участие главы подразделений профильных ведомств, а также руководители около 50 компаний из Узбекистана и Латвии, представляющих сферу химической промышленности, фармацевтики, текстильной отрасли, информационно-коммуникационных технологий, транспорта, транзита и логистики, косметологии, образования.

Выступавшие приветствовали запуск Делового совета как важной платформы тесного прямого взаимодействия бизнес-сообществ двух стран. Особо подчеркнуто, что начало деятельности Делового совета позволит систематизировать бизнес-диалог и на регулярной основе организовывать множество совместных мероприятий, нацеленных на дальнейшее углубление и расширение торгово-экономического, инвестиционного, технологического, транспортно-логистического и иного сотрудничества между Узбекистаном и Латвией. В качестве благоприятствующего фактора отмечено получение Узбекистаном статуса-бенефициара системы преференциальной торговли с Европейским союзом (“GSP+»), позволяющим широкой номенклатуре товаров отечественного производства беспошлинно попадать на обширные европейские рынки.

По итогам заседания, в частности, достигнута договоренность о создании веб-сайта УЛДС, проведении первого рабочего заседания УЛДС, посвященного особенностям и практическим вопросам применения “GSP+” в торговле между Узбекистаном и Латвией, организации визита делегации во главе с сопредседателем УЛДС Фаризшохом Усмановым в Латвию по мере улучшения эпидемиологической обстановки в странах.

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