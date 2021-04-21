Uzbekistan Airways закроет нерентабельные рейсы в девять стран мира

Компания Uzbekistan Airways закроет рейсы в девять стран мира. Об этом говорится в репортаже телеканала «Узбекистан 24», передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Таким образом, компания Uzbekistan Airways закроет нерентабельные рейсы в Париж, Рим, Милан, Амритсар, Мумбаи, Бангкок, Токио, Куала-Лумпур и Джакарту.

В презентации, с которой ознакомился глава государства, говорится, что из-за отмены вышеуказанных рейсов, компания ежегодно сэкономит 12,3 млн долларов США. Данный проект будет реализован в сотрудничестве со специалистами Всемирного банка.

Стало также известно, что рейсы будут прекращены в мае текущего года.

Напомним, 19 апреля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по трансформации акционерных обществ Uzbekistan airways и Uzbekistan airports.

Основной упор при трансформации отечественных авиакомпаний делается на повышение эффективности. К примеру, ожидается сокращение расходов Uzbekistan airways на 46,5 миллиона долларов. Для этого планируется оптимизация штатов компании и ее структурных организаций, выведение из эксплуатации 12 неиспользуемых самолетов, снижение комиссии зарубежных агентов по продаже авиабилетов.

Кроме того, в Узбекистане планируют запустить низкобюджетные авиарейсы.